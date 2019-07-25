Тарантино обвинили в насилии над женщинами в кино

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Журналисты британской газеты The Guardian и американской New York Post обрушились с критикой на режиссера Квентина Тарантино, обвинив его в садизме по отношению к женщинам.

В частности, режиссеру припомнили вырванные глаза персонажа Дэрил Ханны в картине "Убить Билла", а также сцену избиения героини Дианы Крюгер в фильме "Омерзительная восьмерка".

Кроме того, в "Убить Билла" Тарантино душил Уму Турман, лично затягивая на ее шее цепь, и "чуть не убил ее", а в "Криминальном Чтиве" воткнул в ее грудь шприц, пишет портал News.ru.

Отдельной претензией к Тарантино стало длительное сотрудничество с продюсером Харви Вайнштейном, который обвиняется в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Отмечается, что атака журналистов на режиссера началась на фоне успеха его нового фильма "Однажды... в Голливуде", который в первые выходные проката собрал 40 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Тарантино приедет на премьеру своего фильма в Москву. Ожидается, что он лично представит "Однажды... в Голливуде" московским зрителям 7 августа.