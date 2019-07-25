Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

07:47

Тарантино обвинили в насилии над женщинами в кино

культура за рубежом кино общество

07:47

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Invision/AP/ТАСС/Jordan Strauss

Журналисты британской газеты The Guardian и американской New York Post обрушились с критикой на режиссера Квентина Тарантино, обвинив его в садизме по отношению к женщинам.

В частности, режиссеру припомнили вырванные глаза персонажа Дэрил Ханны в картине "Убить Билла", а также сцену избиения героини Дианы Крюгер в фильме "Омерзительная восьмерка".

Кроме того, в "Убить Билла" Тарантино душил Уму Турман, лично затягивая на ее шее цепь, и "чуть не убил ее", а в "Криминальном Чтиве" воткнул в ее грудь шприц, пишет портал News.ru.

Отдельной претензией к Тарантино стало длительное сотрудничество с продюсером Харви Вайнштейном, который обвиняется в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Отмечается, что атака журналистов на режиссера началась на фоне успеха его нового фильма "Однажды... в Голливуде", который в первые выходные проката собрал 40 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Тарантино приедет на премьеру своего фильма в Москву. Ожидается, что он лично представит "Однажды... в Голливуде" московским зрителям 7 августа.

Читайте также

культура за рубежом кино общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика