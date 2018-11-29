Кинорежиссер Квентин Тарантино женился

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Американский режиссер Квентин Тарантино впервые женился. Об этом сообщило издание People.

Супругой 55-летнего кинематографиста стала израильская певица и модель Даниэла Пик. Они поженились в Лос-Анджелесе в среду, 28 ноября. Это была скромная церемония. На Пик было элегантное белое платье с фатой и тиарой, Тарантино выбрал для себя строгий черный костюм.

Тарантино и Пик познакомились в Израиле в 2009 году. Позднее они расстались, но в 2015 году снова стали встречаться и сообщили о помолвке в 2017 году.

Режиссер всегда был известен тем, что отдавал предпочтение работе и творчеству, а о браке не задумывался. У него пока нет детей. Он отмечал, что выбирает работу и для него самое главное в жизни – кино.

В марте стало известно, что актеры Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо сыграют главные роли в новом фильме Тарантино, который получил название "Однажды в Голливуде". Фильм выйдет на экраны 9 августа 2019 года.