Тарантино приедет в Москву на премьеру своего нового фильма

Американский режиссер Квентин Тарантино лично представит свою новую картину "Однажды... в Голливуде" в Москве 7 августа, передает РИА Новости.
Вместе с Тарантино на премьере будут присутствовать продюсеры Шеннон МакИнтош и Дэвид Хейман. В прокат лента выйдет 8 августа.
События "Однажды... в Голливуде" разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году. Фильм расскажет историю бывшей звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, также в картине снялись Марго Робби, Курт Рассел, Дакота Фэннинг и Аль Пачино. Мировая премьера ленты состоялась в мае на Каннском кинофестивале.
Тарантино является двукратным лауреатом премии "Оскар" – обе статуэтки он получил за лучший оригинальный сценарий ("Криминальное чтиво", 1994, и "Джанго освобожденный", 2012). Также в активе знаменитого режиссера значатся "Золотая пальмовая ветвь", два "Золотых глобуса" и приз Британской академии. Сам Тарантино ранее заявлял, что всего планирует снять 10 фильмов – "Однажды... в Голливуде" – его девятая полноформатная работа.
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