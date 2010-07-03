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17:30

Минкультуры поддержало исключение возрастной категории "0+"

общество культура

17:30

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Фото: ТАСС/Тарасенков Александр

Министерство культуры России поддерживает инициативу исключения категории "0+". Об этом сообщила глава департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова, передает РИА Новости.

"Есть же старая шутка уже в отрасли: "Где та "преступная" грань между "0+" и "6+"?". Конечно же, мы все абсолютно согласны и поддерживаем такое решение", – отметила Любимова.

Она также напомнила о позиции главы Минкультуры Владимира Мединского, который не единожды заявлял, что в конечном итоге имеет смысл оставить только рейтинг "18+", который бы ограничивал показ картин с жестокостью, насилием и эротическими сценами.

Любимова добавила, что часто ограничения вроде "0+", "6+" или "12+" мешают небольшим населенным пунктам, куда дети приезжают на летний отдых, но не могут сходить в кино без сопровождения взрослых из-за возрастных маркировок.

23 июля Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября представить предложения по совершенствованию законодательства страны по защите детей от вредной информации, исключив категорию "0+".

Ранее глава Минкультуры заявил, что многие памятники архитектуры находятся в аварийном состоянии и спасти их можно, передав инвесторам, в том числе под гостиницы и рестораны.

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общество культура

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