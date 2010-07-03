Минкультуры протестирует российские разработки систем охраны музеев

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министерство культуры России протестирует отечественные разработки для обеспечения безопасности музеев на примере одного учреждения. На сегодняшний день свои проекты предложили три производителя, сообщил замглавы ведомства Николай Овсиенко.

"Мы выходим на разработки наших отечественных производителей, сейчас находимся на этапе, когда три серьезных отечественных производителя предложили свои проекты", – приводит слова Овсиенко ТАСС.

Он отметил, что компании должны сделать одно учреждение культуры "под ключ".

Тема усиления охраны музеев была поднята после кражи картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" в Третьяковской галерее в конце января текущего года.

Похитителя задержали, а полотно вернули музею. Как выяснилось позже, произведение живописца получило незначительные повреждения и нуждается в реставрации.

Вскоре Чуприкова арестовали на два месяца. Кроме того, его направили на экспертизу к психиатрам.

После инцидента смотрителя музея уволили. Помимо этого, Минкультуры поручило создать спецподразделение, которое займется вопросами комплексной безопасности культурных учреждений.

