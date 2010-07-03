"Ай-Петри. Крым" отреставрируют после выставки в Русском музее

Фото: Агентство Москва/Юлия Годовникова

Картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" отреставрируют после выставки, которая пройдет в марте в Русском музее, сообщает РИА Новости.

Как рассказала главный хранитель музея Ольга Бабина, сейчас полотно защищено стеклом, состояние у картины стабильное. Она уточнила, что на предстоящей выставке будут соблюдать режим повышенной внимательности. По мнению Бабиной, лучшая охрана – это люди, которые присутствуют. И с этим в музее на сегодняшний день все хорошо, добавила она.

"Ее осмотрели специалисты Русского музея, Третьяковской галереи и института реставрации. Принято решение ее экспонировать. И до реставрации она будет оставаться в том состоянии, в котором вы ее видите", – сказала главный хранитель музея.

В свою очередь, ведущий художник-реставратор отдела масляной живописи Русского музея Наталья Романова рассказала, что незначительные повреждения, которые получила картина "Ай-Петри. Крым", не представляют опасности. Она уточнила, что они видны, но настолько маленькие, что, если не знать ситуации, произошедшей с картиной, это можно не заметить.

Романова добавила, что Ай-Петри. Крым" была написана на бумаге, в музей она поступила в 1930-х годах и к тому времени была сдублирована на холст.

"Это очень старая дублировка, и с возрастом происходит деструкция клея. К тому же, возможно, поскольку это было достаточно давно, это дублирование было произведено скорее не по реставрационной методике, а именно для того, чтобы она могла экспонироваться", – отметила она.

Реставратор добавила, что, если специалисты придут к выводу, что на этом холсте дальше картине жить нежелательно, по решению реставрационного совета холст с нее аккуратно удалят, и под картину подведут новый холст. Она уточнила, что самое главное – сохранить все авторское: бумагу, грунт и красочный слой.

Картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" похитили с выставки художника в Третьяковской галерее 27 января. Мужчина снял ее со стены и спокойно удалился на глазах у посетителей.

Чуприкова задержали по горячим следам в подмосковном поселке Заречье. 29 января Таганский суд Москвы арестовал его на два месяца. Мужчине предъявили обвинение по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой". Следствие считает, что у него были сообщники.

Картину нашли на стройке в Одинцовском районе, на следующий день после ареста Чуприкова ее передали музею. Директору Третьяковки Зельфире Трегуловой объявили выговор.