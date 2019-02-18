Задержанный за кражу Куинджи хотел привлечь внимание к себе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Задержанный за кражу картины Куинджи из Третьяковской галереи Денис Чуприков признал вину. По словам мужчины, он хотел привлечь к себе внимание, передает ТАСС.

"Свою вину осознал полностью, чистосердечно раскаиваюсь. В материалах я все рассказал следователю, хотел привлечь к себе внимание своим поступком. Это было мое собственное решение, мне никто ничего не говорил", – сказал обвиняемый.

Мосгорсуд приобщил к делу документы об инвалидности Чуприкова, передает РИА Новости. Адвокат Светлана Горбунова просила приобщить документы на квартиру матери Чуприкова для домашнего ареста, а также справку об инвалидности 2-й группы. Она также попросила избрать в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста.

Суд признал арест законным. Решение Таганского суда не меняли, так что Чуприков останется в СИЗО.

29 января Таганский суд Москвы арестовал его на два месяца. Мужчине предъявили обвинение по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой". Следствие считает, что у него были сообщники.

Картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" похитили с выставки художника в Третьяковской галерее 27 января. Мужчина снял ее со стены и спокойно удалился на глазах у посетителей.

Чуприкова задержали по горячим следам в подмосковном поселке Заречье. Картину нашли на стройке в Одинцовском районе, на следующий день после ареста Чуприкова ее передали музею. Директору Третьяковки Зельфире Трегуловой объявили выговор.