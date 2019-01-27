Два человека участвовали в похищении картины Куинджи из Третьяковки

Фото: Telegram/Музейный сноб

Два человека участвовали в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Москве, сообщает ТАСС.

"С большой долей вероятности, картину вынесли за пределы музея. Полотно небольшое. Его размеры – 39 на 53 [см]", – уточнили правоохранители.

Со слов очевидцев составлен фотокомпозиционный портрет похитителя. Он разослан во все подразделения московской полиции, передает "Интерфакс". Это высокий мужчина 25−30 лет, славянской внешности, у него светло-русые волосы средней длины. Он был одет в синие джинсы и темно-синюю водолазку.

У вора имелся сообщник, ждавший его на автомобиле. Полиция разыскивает Mercedes-Benz ML белого цвета с черным люком. Предполагается, что именно нем скрылись похитители, передает Агентство "Москва".

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что охранники при видеонаблюдении за экспозицией увидели, как неизвестные сняли со стены одного из залов картину и скрылись.

По предварительным данным, картина застрахована на 12 миллионов рублей. При этом в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что оценочная стоимость картины составляет примерно 1 миллион долларов. Директор департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что картину экстренно внесут в реестр похищенных и пропавших предметов музейного фонда. Это поможет предотвратить ее вывоз за границу.

После ЧП Инженерный корпус оцепила полиция. При выходе из здания посетителей обыскивали сотрудники полиции. Сотрудникам Росгвардии поручили обеспечивать охрану правопорядка на входах, а на выходе дежурила служба безопасности музея.

"Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии работают только на входах в Третьяковскую галерею, всего 11 входных групп. Они занимаются обеспечением безопасности, а также не допускают проноса запрещенных и опасных предметов в музей. На выходе из галереи дежурят сотрудники службы безопасности музея", – отметил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Меры безопасности усилены на выставке Куинджи и всех площадках Третьяковки. Руководство галереи пообещало провести внутреннее расследование по факту кражи.

Очевидец рассказал, что картина пропала прямо на глазах у многочисленных посетителей. По его словам, мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился.

Как заявила Агентству "Москва" старший научный сотрудник Третьяковской галереи Христина Луповская, похититель едва ли мог действовать без сообщника. "Я так понимаю, что он был не один, потому что взять в такой толпе картину, это невозможно. Там наверняка были какие-то подельники", − пояснила она. По словам Луповской, забравший картину предварительно подготовился и вероятно, не раз приходил на выставку до сегодняшнего дня.