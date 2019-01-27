Картину Куинджи похитили из Третьяковской галереи

Фото: Telegram/Музейный сноб

Картину Архипа Куинджи похитили из Третьяковской галереи, передает телеканал Москва 24.

Инженерный корпус оцепила полиция. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. При выходе из здания посетителей обыскивают сотрудники полиции.

По предварительным данным, украдена картина "Ай-Петри, Крым" из коллекции Русского музея Санкт-Петербурга. В столицу ее привезли на выставку. По данным Агентства "Москва", картина застрахована на 12 миллионов рублей.

В Минкультуры РФ подтвердили информацию об исчезновении картины Куинджи из Третьяковской галереи. МВД ведет розыск неизвестных, похитивших произведение искусства.

Очевидец событий рассказал Интерфаксу, что картина пропала прямо на глазах у многочисленных посетителей. "Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", − пояснил собеседник агентства. По его словам, сначала сотрудники музея не поняли, что произошло, поэтому поиски начались только спустя через несколько минут.

Выставка Куинджи открылась 6 октября 2018 года в Инженерном корпусе ГТГ в Лаврушинском переулке. Она вызвала ажиотаж у посетителей. 25 ноября очередь на выставку поставила абсолютный рекорд, превысив число гостей ровно в два раза в любой другой пик посещаемости галереи.