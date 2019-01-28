После кражи картины Куинджи возбуждено уголовное дело о хищении предметов особой ценности

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила Агентству "Москва", что по факту похищения картины с выставки одного из музеев столицы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ, о хищении предметов, имеющих особую ценность.
В настоящее время приметы злоумышленников установлены, место происшествия осмотрено, свидетели и очевидцы опрошены. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее пресс-служба Третьяковской галереи сообщила, что 27 января, около 18:00 на выставке Куинджи была украдена картина "Ай-Петри. Крым!". По информации источника агентства, картина была застрахована на 12 миллионов рублей.
Информацию об исчезновении картины Куинджи из Третьяковской галереи подтвердили в Минкультуры РФ. МВД ведет розыск неизвестных, похитивших произведение искусства.
Очевидец событий рассказал Интерфаксу, что картина пропала прямо на глазах у многочисленных посетителей.
"Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", − пояснил собеседник агентства. По его словам, сначала сотрудники музея не поняли, что произошло, поэтому поиски начались только спустя через несколько минут.
Выставка Куинджи открылась 6 октября 2018 года в Инженерном корпусе ГТГ в Лаврушинском переулке. Она вызвала ажиотаж у посетителей.
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