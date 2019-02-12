Директору Третьяковки объявили выговор

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Министр культуры России Владимир Мединский объявил выговор генеральному директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой. Это связано с кражей картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которая произошла в конце января.

"За нарушения действующих инструкций по учету и хранению музейных ценностей и приказа Минкультуры "Об утверждении типовых требований по инженерно-технической укрепленности и оборудованию техническими средствами охраны учреждений культуры, расположенных в зданиях – памятниках истории и культуры" гендиректору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой объявлен выговор", – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

Также сообщается, что министерство культуры выявило в Третьяковке нарушения, связанные с работой систем безопасности музейного фонда. Такой результат вынудил ведомство проверить системы безопасности в других музеях России.

В ближайшее время – до марта – будет проведена соответствующая проверка в ГМИИ им. Пушкина, в Эрмитаже, в Русском музее. До конца июня проверят остальные музеи.

Самой Третьяковке Минкульт посоветовал применить дисциплинарные взыскания в отношении ряда сотрудников.

Картина "Ай-Петри. Крым" была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи вечером 27 января. Денис Чуприков просто снял ее со стены и спокойно удалился на глазах у посетителей.

32-летнего подозреваемого задержали на следующее утро в подмосковном поселке Заречье. Полицейским он сообщил, что спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе. Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность".

На прошлой неделе стало известно, что Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест Чуприкова. Заседание назначено на 18 февраля 10:20.