Суд проверит законность ареста обвиняемого в краже картины Куинджи

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на арест Дениса Чуприкова, задержанного по делу о похищении картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Заседание назначено на 18 февраля, начало – в 10:20, сообщает "Интерфакс".

Чуприкову предъявлено обвинение в хищении особо ценного предмета, "совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой". Решением Таганского суда он арестован до 27 марта.

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи вечером 27 января. Преступник снял ее со стены и ушел на глазах у посетителей выставки.

32-летнего подозреваемого задержали утром 28 января в поселке Заречье Московской области. Полицейским он сообщил, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе.

По словам зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евы Меркачевой, обвиняемый заявил, что хотел сам вернуть работу музею.