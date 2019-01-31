Похититель картины Куинджи хотел вернуть ее обратно

Фото: снимок с видео/Пресс-служба МВД РФ/ТАСС

Обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи Денис Чуприков заявил, что хотел сам вернуть работу музею. Об этом сообщила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева. Она посетила Чуприкова в изоляторе временного содержания.

"Он заявил, что хотел вернуть эту работу и что после того, как снял ее со стены и унес с собой, он ничего плохого с ней не делал, так как понимал, что это большая ценность", – передает ее слова ТАСС.

Также Меркачева заявила, что обвиняемый не смог объяснить, зачем решил похитить картину Куинджи "Ай-Петри. Крым". Он сказал лишь, что это ему "подсказало сердце". Чуприков поделился, что проникся другой картиной, "Христос в Гефсиманском саду". Обвиняемый сказал, что пришел на выставку Куинджи именно ради нее.

Ранее 31 января защита Дениса Чуприкова обжаловала арест. Чуприков остается под арестом до 27 марта.

27 января мужчина похитил полотно из Третьяковки. Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность".

После ЧП все картины Третьяковской галереи решили оснастить датчиками безопасности. Помимо этого, в музее могут ввести обязательный досмотр посетителей на выходе.