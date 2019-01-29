Суд арестовал похитителя картины Куинджи

Таганский суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал обвиняемого в хищении из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" Дениса Чуприкова, передает Агентство "Москва" из зала суда. Он будет находиться в СИЗО до 27 марта.
"Ходатайство следствия удовлетворить. Избрать в отношении Д. Чуприкова меру пресечения в виде заключения под стражу", – огласила решение судья Альбина Тимакова.
В суде Чуприков сообщил, что работает гендиректором ООО "Мегаполис" и постоянно зарегистрирован в Крыму. "Крым, Россия, Феодосия", – ответил он на вопрос о месте постоянного проживания.
Защита обвиняемого просила избрать ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Чуприков попросил отпустить его под домашний арест и отказался от дальнейших пояснений, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.
Незадолго до этого следствие предъявило задержанному обвинение. Сама картина, по словам официального представителя МВД РФ Волк, сейчас у экспертов, однако вскоре ее вернут в музей.
27 января посетители галереи стали свидетелями похищения полотна. Они не остановили вора, решив, что это сотрудник учреждения. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". В самой Третьяковке начали внутреннюю проверку.
Найти похитителя полицейские смогли на следующее утро. В этом им помогла система "Безопасный город".
Чуприков сам показал оперативникам место, где находилась картина. На допросе мужчина не смог объяснить, где был в воскресенье и заявил, что не совершал никаких преступлений.
Заверения в законопослушности не убедили оперативников, установивших, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за наркотики. На момент последнего задержания он был под подпиской о невыезде.
После случившегося все картины Третьяковской галереи решили оснастить датчиками безопасности. Помимо этого, в музее могут ввести обязательный досмотр посетителей на выходе.
Как стало известно 29 января, на похищенной картине есть незначительные повреждения. Специалисты заметили потертости на полотне.
Подозреваемый в похищении картины Куинджи заявил, что действовал спонтанно
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