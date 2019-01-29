Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:13 (обновлено 29.01.2019 17:26)

Суд арестовал похитителя картины Куинджи

суды

17:13

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Таганский суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал обвиняемого в хищении из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" Дениса Чуприкова, передает Агентство "Москва" из зала суда. Он будет находиться в СИЗО до 27 марта.

"Ходатайство следствия удовлетворить. Избрать в отношении Д. Чуприкова меру пресечения в виде заключения под стражу", – огласила решение судья Альбина Тимакова.

В суде Чуприков сообщил, что работает гендиректором ООО "Мегаполис" и постоянно зарегистрирован в Крыму. "Крым, Россия, Феодосия", – ответил он на вопрос о месте постоянного проживания.

Защита обвиняемого просила избрать ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Чуприков попросил отпустить его под домашний арест и отказался от дальнейших пояснений, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Незадолго до этого следствие предъявило задержанному обвинение. Сама картина, по словам официального представителя МВД РФ Волк, сейчас у экспертов, однако вскоре ее вернут в музей.

27 января посетители галереи стали свидетелями похищения полотна. Они не остановили вора, решив, что это сотрудник учреждения. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". В самой Третьяковке начали внутреннюю проверку.

Найти похитителя полицейские смогли на следующее утро. В этом им помогла система "Безопасный город".

Чуприков сам показал оперативникам место, где находилась картина. На допросе мужчина не смог объяснить, где был в воскресенье и заявил, что не совершал никаких преступлений.

Заверения в законопослушности не убедили оперативников, установивших, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за наркотики. На момент последнего задержания он был под подпиской о невыезде.

После случившегося все картины Третьяковской галереи решили оснастить датчиками безопасности. Помимо этого, в музее могут ввести обязательный досмотр посетителей на выходе.

Как стало известно 29 января, на похищенной картине есть незначительные повреждения. Специалисты заметили потертости на полотне.

Подозреваемый в похищении картины Куинджи заявил, что действовал спонтанно

суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика