Картину Куинджи нашли благодаря системе "Безопасный город"

Сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно раскрыть похищение картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи благодаря системе "Безопасный город", передает Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.
"Оперативникам очень помогла система "Безопасный город", благодаря ей обнаружить картину удалось в кратчайшие сроки", – сказал собеседник агентства.
Ранее директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов сообщил, что сотрудников Третьяковской галереи могут привлечь к дисциплинарной ответственности после инцидента. Он отметил, что решение будет принято после проведения комплексной проверки.
Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова пообещала проанализировать степень вины всей цепочки сотрудников галереи − от руководителей до исполнителей. При этом, по ее словам, окончательное решение остается за министерством культуры.
После происшествия министр культуры Владимир Мединский поручил организовать комплексную проверку систем безопасности Третьяковской галереи. Также он поручил проверить уровень безопасности в региональных и муниципальных музеях по всей России.
Картину похитили 27 января на глазах у посетителей галереи. На следующий день подозреваемого задержали. 31-летний Денис Чуприков показал, где находилась картина, и заявил о своей невиновности.
Трегулова поблагодарила сотрудников полиции, которые смогли быстро разыскать ценный экспонат. Также она отметила, что пейзаж Куинджи не вернется на выставку.
Похищенную картину Куинджи не вернут на выставку в Третьяковку
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