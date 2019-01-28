Сотрудников Третьяковки могут привлечь к дисциплинарной ответственности

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Сотрудников Третьяковской галереи могут привлечь к дисциплинарной ответственности после инцидента с кражей картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Такое заявление сделал директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов, передает телеканал Москва 24.

По словам Кононова, "после проведения комплексной проверки будут выработаны конкретные рекомендации". "В том числе и по дисциплинарным взысканиям к лицам из Третьяковской галереи", − пояснил он.

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что признает ответственность за похищение картины. Она пообещала проанализировать степень вины всей цепочки сотрудников галереи − от руководителей до исполнителей. При этом, по ее словам, окончательное решение остается за министерством культуры.

Кроме того, Минкультуры разработает рекомендации по вопросам страхования музейного фонда во время выставок. "Я читал вчера, что якобы картина не была застрахована на период экспонирования", − отметил Кононов. "Так вот, я хочу сказать, что период экспонирования был покрыт, и в случае, если бы картину не нашли, то возмещение материального ущерба было бы страховой компанией осуществлено", − подчеркнул представитель Минкультуры. По его словам, информацию о страховой оценке картины в 12 миллионов рублей предоставил Русский музей.

После инцидента с картиной Куинджи министр культуры Владимир Мединский поручил организовать комплексную проверку систем безопасности Третьяковской галереи. Глава ведомства также дал поручение проверить уровень безопасности в региональных и муниципальных музеях по всей России.

"По итогам 2018 года мы фиксируем более 130 миллионов посещений российских музеев, тогда как в 2012 году это число не достигало и 80 миллионов человек", − отметил Кононов. "Естественно, процент противоправных действий растет", − добавил он, комментируя необходимость усиления мер безопасности в музеях.

Похищение картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" произошло вечером 27 января прямо на глазах у посетителей Третьяковки. Когда мужчина подошел и снял полотно со стены, его сперва приняли за сотрудника музея. Впоследствии очевидцы помогли составить фоторобот подозреваемого. Было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность".

Похищенную картину Куинджи не вернут на выставку в Третьяковку

По подозрению в краже картины утром 28 января в Подмосковье задержали 31-летнего Дениса Чуприкова. Он показал, где находилась картина, и отверг все обвинения в свой адрес.

Зельфира Трегулова поблагодарила сотрудников полиции, которые смогли быстро разыскать ценный экспонат. Пейзаж Куинджи не вернется на выставку. Его передадут в депозитарий Третьяковской галереи, где он останется до приезда специалистов Государственного Русского музея.

После этого случая в Третьяковке пообещали оснастить датчиками безопасности экспонаты не только постоянной экспозиции, но и временных выставок. Кроме того, руководство галереи может ввести обязательный досмотр посетителей на выходе из музея.