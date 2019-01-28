Личность похитителя картины Куинджи из Третьяковки установлена

Фото: кадр из видео МВД РФ

Установлена личность мужчины, подозреваемого в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, сообщает "Интерфакс". Им оказался Денис Чуприков 1986 года рождения.

Его задержали в поселке Заречье Московской области. Подозреваемый рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими. Во время задержания он назвал себя законопослушным гражданином страны, который не совершает преступлений.

Вечером 27 января на выставке Архипа Куинджи неизвестные украли картину "Ай-Петри. Крым". Она была застрахована на 12 миллионов рублей. После того, как картина пропала прямо на глазах у многочисленных посетителей, на выставке Куинджи и всех площадках Третьяковки усилили меры безопасности. По данным пресс-службы галереи, в понедельник, 28 января, все экспозиции будут работать по обычному расписанию.

После похищения было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений. Это подтверждает тот факт, что полотно пытались продать в интернете.

Как отмечают специалисты, на самой картине нет видимых повреждений. Тем временем остальные экспонаты Третьяковки решили оснастить датчиками безопасности.