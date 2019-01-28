Обнаруженная картина Куинджи не повреждена

Фото: картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым"

Картина Архипа Куинджи "Ай- Петри. Крым", обнаруженная после похищения в Подмосковье, не повреждена, сообщает "Интерфакс".

Как рассказали в пресс-службе Третьяковской галереи, на полотне нет видимых повреждений.

27 января на глазах у посетителей работа живописца была украдена. Очевидцы помогли составить фоторобот преступника. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". Внутреннюю проверку также инициировали в самой Третьяковской галерее.

В понедельник утром автомобиль Mercedes-Benz белого цвета, на котором злоумышленник, предположительно, скрылся вместе с сообщником, видели на Можайском шоссе. Полицейские задержали подозреваемого. Вероятного похитителя поймали в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Задержанному мужчине 31 год. Его нашли в подмосковном поселке Заречье.

Примечательно, что прежде мужчина был фигурантом уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. В декабре минувшего года его также задерживали за хранение запрещенных веществ. На момент нынешнего задержания подозреваемый был под подпиской о невыезде. Уточняется, что на кражу полотна он решился из корыстных побуждений.

Теперь задержанному светит до 15 лет заключения. Этот срок он получит, если будет установлено, что преступление совершено группой. Такое же наказание ждет злоумышленника и при выявлении повреждений картины.

Выставка Архипа Куинджи начала работать 6 октября 2018 года. Она продлится до 17 февраля. В экспозицию вошли около 180 живописных картин, эскизов и этюдов из 23 музейных собраний РФ, Азербайджана и Белоруссии и одной частной коллекции.