Задержан похититель картины Куинджи из Третьяковской галереи

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Столичные полицейские задержали подозреваемого в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

Со слов официального представителя ведомства Ирины Волк, вероятного похитителя поймали в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Задержанному мужчине 31 год. Его нашли в подмосковном поселке Заречье.

"Он рассказал оперативникам, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими", – уточнила Волк.

Примечательно, что прежде мужчина был фигурантом уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. В декабре минувшего года его также задерживали за хранение запрещенных веществ. На момент нынешнего задержания подозреваемый был под подпиской о невыезде. Уточняется, что на кражу полотна он решился из корыстных побуждений.

Теперь задержанному светит до 15 лет заключения. Этот срок он получит, если будет установлено, что преступление совершено группой. Такое же наказание ждет злоумышленника и при выявлении повреждений картины, передает РИА Новости.

27 января на глазах работа живописца была украдена на глазах у посетителей. Очевидцы помогли составить фоторобот преступника. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". Внутреннюю проверку также инициировали в самой Третьяковской галерее.

В понедельник утром автомобиль Mercedes-Benz белого цвета, на котором злоумышленник, предположительно, скрылся вместе с сообщником, видели на Можайском шоссе.

Выставка Архипа Куинджи начала работать 6 октября 2018 года. Она продлится до 17 февраля. В экспозицию вошли около 180 живописных картин, эскизов и этюдов из 23 музейных собраний РФ, Азербайджана и Белоруссии и одной частной коллекции.

