Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

07:14

Автомобиль похитителей картины Куинджи заметили на западе Москвы

происшествия

07:14

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Mercedes-Benz белого цвета, на котором, по некоторым данным, уехали похитители картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", заметили на Можайском шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Камеры наблюдения сняли иномарку в районе дома 45б. Как отмечает источник, страховая стоимость картины составляет 12 миллионов рублей. Работа была написана в 1890-х годах.

Полотно украли около 18:00 27 января. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". Внутреннюю проверку начали и в самой Третьяковской галерее.

Выставка Куинджи открылась 6 октября прошлого года. Она продлится до 17 февраля. В экспозицию вошли около 180 живописных картин, эскизов и этюдов из 23 музейных собраний России, Азербайджана и Белоруссии и одной частной коллекции.

Полиция ведет розыски похитителей картины Куинджи

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика