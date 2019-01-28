Автомобиль похитителей картины Куинджи заметили на западе Москвы

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Mercedes-Benz белого цвета, на котором, по некоторым данным, уехали похитители картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", заметили на Можайском шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Камеры наблюдения сняли иномарку в районе дома 45б. Как отмечает источник, страховая стоимость картины составляет 12 миллионов рублей. Работа была написана в 1890-х годах.

Полотно украли около 18:00 27 января. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". Внутреннюю проверку начали и в самой Третьяковской галерее.

Выставка Куинджи открылась 6 октября прошлого года. Она продлится до 17 февраля. В экспозицию вошли около 180 живописных картин, эскизов и этюдов из 23 музейных собраний России, Азербайджана и Белоруссии и одной частной коллекции.

