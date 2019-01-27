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27 января, 23:49

Третьяковская галерея начала внутреннюю проверку после кражи картины Куинджи

происшествия культура

27 января, 23:49

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Фото: Telegram/Музейный сноб

Третьяковская галерея инициировала внутреннюю проверку после похищения картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" во время выставки в Инженерном корпусе. Об этом сообщил директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов.

"Внутренняя проверка началась, как только стало известно о факте кражи", − цитирует Кононова Агентство "Москва". "Ее обязана инициировать администрация Третьяковки", − пояснил представитель ведомства.

Вечером 27 января на выставке Архипа Куинджи неизвестные украли картину "Ай-Петри. Крым". Она была застрахована на 12 миллионов рублей. По словам Кононова, картину внесут в реестр похищенных и пропавших предметов, чтобы предотвратить ее вывоз за границу.

Со слов очевидцев полиция составила фоторобот похитителя. Правоохранители не исключили, что у него был сообщник, ждавший в машине, предположительно, Mercedes-Benz ML белого цвета. После того, как картина пропала прямо на глазах у многочисленных посетителей, на выставке Куинджи и всех площадках Третьяковки усилили меры безопасности. По данным пресс-службы галереи, в понедельник, 28 января, все экспозиции будут работать по обычному расписанию.

Также известно, что полицейские изъяли раму от похищенной картины. В Инженерном корпусе галереи потушили свет, а внешнее оцепление сняли. Тем не менее, внутри здания продолжают работать правоохранители.

Полиция ведет розыски похитителей картины Куинджи

происшествия культура

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