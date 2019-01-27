Третьяковская галерея начала внутреннюю проверку после кражи картины Куинджи

Третьяковская галерея инициировала внутреннюю проверку после похищения картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" во время выставки в Инженерном корпусе. Об этом сообщил директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов.
"Внутренняя проверка началась, как только стало известно о факте кражи", − цитирует Кононова Агентство "Москва". "Ее обязана инициировать администрация Третьяковки", − пояснил представитель ведомства.
Вечером 27 января на выставке Архипа Куинджи неизвестные украли картину "Ай-Петри. Крым". Она была застрахована на 12 миллионов рублей. По словам Кононова, картину внесут в реестр похищенных и пропавших предметов, чтобы предотвратить ее вывоз за границу.
Со слов очевидцев полиция составила фоторобот похитителя. Правоохранители не исключили, что у него был сообщник, ждавший в машине, предположительно, Mercedes-Benz ML белого цвета. После того, как картина пропала прямо на глазах у многочисленных посетителей, на выставке Куинджи и всех площадках Третьяковки усилили меры безопасности. По данным пресс-службы галереи, в понедельник, 28 января, все экспозиции будут работать по обычному расписанию.
Также известно, что полицейские изъяли раму от похищенной картины. В Инженерном корпусе галереи потушили свет, а внешнее оцепление сняли. Тем не менее, внутри здания продолжают работать правоохранители.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.