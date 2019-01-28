Как из Третьяковки смогли украсть картину Куинджи

Удивительно, но картину из Третьяковки можно украсть, как в кино – просто снять со стены в полном зале и вынести, как будто забираешь на реставрацию, как в "Стариках-разбойниках". Не потребовалось даже сложного плана как в "Афере Томаса Крауна" или "Как украсть миллион". Уже ночью похитителя задержали, а картину нашли – снова как по лихому сценарию, но осадок все равно остался.

Фото: Агентство "Москва"

Вообще-то воскресное сообщение о громкой краже – третье за неделю. Сначала в четверг стало известно, что в Историческом музее "недосчитались" иконы XVI века "Богоматерь Смоленская-Шуйская", но с ней все же есть шанс, что она затерялась в огромном музейном хранилище. В субботу в Париже неизвестные вырезали дверь театра "Батаклан", на которой Бэнкси изобразил скорбящую женщину в память о теракте 2015 года. Театр возмущен, но уличное искусство ни от чего не застраховано. История с Куинджи – совсем другое дело.

В воскресенье в районе 18 часов на ретроспективе Архипа Куинджи, которая проходит в Инженерном корпусе Третьяковской галереи и бьет очередные рекорды посещаемости, "просто одетый парень, похожий на работника музея" (как писали очевидцы в соцсетях) снял со стены картину и спокойно вышел из зала. И посетители, и смотрители даже не удивились и лишь спустя несколько минут подняли шум, заодно обнаружив раму от картины за колонной. Ночью похитителя задержали (раньше он продавал наркотики, теперь взялся за искусство), картину он выставил на "Авито" за 2,5 миллиона рублей. Из "дерзкого ограбления" история начала превращаться в фарс.

Картина Архипа Куиджи "Ай-Петри. Крым"

Выбор грабителя оказался весьма непритязательным – небольшой пейзаж в синих тонах "Ай-Петри. Крым", написанный Куинджи на закате жизни, в 1890-е годы на бумаге, дублированной на холст. Картина приехала на выставку из Русского музея. Кстати, туда она попала не сразу – после смерти Куинджи основанное им "Общество художников" планировало передать работу в музей его родного города Мариуполя. Но на дворе был 1914 год, шла Первая мировая, потом революции, и "Ай-Петри" так никуда и не уехала.

А сколько версий успели построить возмущенные любители искусства в соцсетях! Продать похищенную картину на открытом рынке, конечно, было бы невозможно, как и вряд ли удалось бы вывезти из страны. Но может быть, кражу заказал страстный коллекционер для спрятанной за семью замками коллекции? Но тогда почему не шедевр, не "Лунную ночь на Днепре", например? Среди конспирологических версий были месть директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой и связь похищения с крымским сюжетом. К тому же, 27 января, когда украдена работа, – день рождения Куинджи, должно же это что-то значить.

Фото: телеграм-канал Силовики

Но главный вопрос, возникший вечером, никуда не делся – почему вынести картину из музея так просто? Выходит, у нее не было сигнализации, которая "кричит" при приближении к полотну, а грабители знали, что она используется только для самых крупных и дорогих экспонатов. Удивительно и то, как человек с большим свертком – 39х53 см в карман не спрячешь – вышел из галереи на улицу. Неужели прямо мимо охраны через рамку?

Конечно, в Третьяковку летят камни – не успели отреставрировать Репина, пострадавшего в мае прошлого года, как теперь новое происшествие. Единственный аргумент в защиту галереи – картины крадут из музеев по всему миру, независимо от существующих систем защиты. Среди нашумевших: в 2008 году из музея Эмиля Бюрле в Швейцарии украли Ван Гога, Моне, Дега и Сезанна, две из них нашли через неделю в припаркованной по соседству машине; в 2010 из парижского Музея современного искусства пропали пять картин Пикассо, Модильяни, Матисса, Брака и Леже, вор арестован, но картины не найдены; самая легендарная – 13 отборных шедевров, в том числе Вермеера и Рембрандта, в 1990 году вынесли из Музея Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне, и на их месте до сих пор висят пустые рамы как напоминание о невосполнимой потере. Кстати, несколько раз похищали и знаменитый "Крик" Мунка, а одна из версий сюжета в апреле как раз должна приехать на выставку в Третьяковскую галерею.

Ирина Осипова