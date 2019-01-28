Все картины в Третьяковской галерее оснастят датчиками безопасности

В ближайшее время все картины в Третьяковской галерее оснастят электронными датчиками безопасности. Об этом сообщил глава департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов после кражи полотна Архипа Куинджи на выставке в Москве.
Картину "Ай-Петри. Крым" украли с проходящей в Третьяковской галерее выставки "Архип Куинджи" вечером в воскресенье, 27 января. Мужчина подошел к полотну во время выставки, когда в помещении находилось много людей, невозмутимо снял его со стены и забрал с собой. На следующий день похитителя задержали в подмосковном поселке Заречье, им оказался ранее судимый 31-летний мужчина. Картину он спрятал на территории строящегося жилого дома в Одинцовском районе. По предварительной версии, преступник действовал с сообщником, который ждал его на автомобиле возле галереи.
Привезенная на выставку в Москву из Русского музея в Санкт-Петербурге картина была застрахована на 12 миллионов рублей, хотя ее стоимость составляет около миллиона долларов. После пропажи ее внесли в реестр похищенных и пропавших предметов, чтобы предотвратить вывоз за границу.
Третьяковская галерея начала внутреннюю проверку после кражи картины.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
После завершения следственных действий картину вернут в Третьяковскую галерею.
Задержан похититель картины Куинджи из Третьяковской галереи
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