Задержанный за кражу Куинджи не признал вину

Подозреваемый в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" назвал себя законопослушным гражданином, подчеркнув, что не совершал преступлений. Видео задержания 31-летнего мужчины появилось на сайте МВД РФ.
Отвечая на вопрос о причине своего задержания, подозреваемый заявил, что ничего не знает. Затем он принялся отрицать, что прежде привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.
Когда оперативники попросили мужчину рассказать, где он был в день кражи полотна, тот сказал, что не помнит этого. "Мне надо освежить память", – заявил подозреваемый.
На кадрах, обнародованных ведомством, показано и место обнаружения картины, увезенной из Третьяковской галереи 27 января. Работу художника нашли на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья. Это место полицейским показал сам подозреваемый, задержанный в поселке Заречье.
После похищения было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений. Это подтверждает тот факт, что полотно пытались продать в интернете.
Как отмечают специалисты, на самой картине нет видимых повреждений. Тем временем остальные экспонаты Третьяковки решили оснастить датчиками безопасности.
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