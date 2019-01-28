Появилось видео похищения картины Куинджи

Кадры похищения картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи и задержания 31-летнего мужчины, которого подозревают в краже, опубликованы на сайте МВД РФ.
На записи видно, как оперативники достают полотно, спрятанное на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья. Это место полицейским показал сам подозреваемый, который утром 28 января был задержан в поселке Заречье.
В воскресенье картину Куинджи украли на глазах у других посетителей музея. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений.
В декабре прошлого года подозреваемого задерживали за хранение наркотиков. Тогда же он стал фигурантом уголовного дела. На момент нынешнего задержания он находился под подпиской о невыезде. Теперь мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
Возможные соучастники похитителя сейчас устанавливаются. Расследование продолжается. Внутреннюю проверку инициировали и в Третьяковской галерее. Выставка живописца в музее откроется во второй половине дня.
После обнаружения картины Куинджи специалисты не нашли на ней видимых повреждений. Было решено оснастить датчиками безопасности все полотна в Третьяковке.
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