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08:45

Выставка Куинджи в Третьяковке откроется во второй половине дня 28 января

происшествия

08:45

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Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

В понедельник, 28 января, выставка Архипа Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, откуда ранее похитили картину "Ай-Петри. Крым", будет работать с 15:00. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу галереи.

"Выставка будет работать в понедельник с 15:00", – сообщили в пресс-службе.

27 января работа художника была украдена на глазах у посетителей. Очевидцы составили фоторобот злоумышленника. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность".

В понедельник утром иномарку белого цвета, на которой преступник, предположительно, скрылся вместе с сообщником, видели на Можайском шоссе.

После этого стало известно, что полицейские задержали подозреваемого.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что вероятного похитителя поймали в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Его нашли в подмосковном поселке Заречье.

Выставка Архипа Куинджи начала работать 6 октября 2018 года. Она продлится до 17 февраля.

Картину Куинджи неизвестные выставили на продажу в интернете

происшествия

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