Похищенная картина Куинджи на выставку не вернется

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Похищенную картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" пока не будут выставлять в Третьяковке. Такое заявление сделала директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Она уточнила, что уже к концу дня картина, вероятно, вновь окажется в галерее, но уже не на выставке, а в депозитарии. По словам Трегуловой, специалисты Русского музея прибудут в Москву для осмотра полотна, передает телеканал Москва 24

Подробный доклад о ситуации с кражей картины представили министру культуры Владимиру Мединскому. Как сообщил глава департамента музеев ведомства Владислав Кононов, министра подробно информировали о происходящем "сразу же после обнаружения факта пропажи картины "Ай-Петри". "По итогам этого доклада были сформулированы министром управленческие решения", − подчеркнул Кононов.

Он также уточнил, что полотно было застраховано на время экспонирования в Третьяковской галерее. По данным Минкультуры и компании-страховщика "Стерх", страховая стоимость картины составляет 12 миллионов рублей.

Пейзаж Куинджи "Ай-Петри. Крым" похитили вечером 27 января прямо на глазах у посетителей выставки. Очевидцы помогли составить фоторобот предполагаемого преступника. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". В самой Третьяковской галерее после этого инцидента инициировали внутреннюю проверку.

Полицейские задержали подозреваемого в краже картины в подмосковном поселке Заречье. Задержанным оказался Денис Чуприков 1986 года рождения. Предполагают, что на преступление он пошел из корыстных побуждений.

При осмотре специалисты не обнаружили на полотне видимых повреждений. Остальные экспонаты галереи решили оснастить датчиками безопасности, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций.

"Выставка Архипа Куинджи будет продолжаться. Мы картины укрепили, чтобы их было невозможно снять, установили датчики", − заверила Зельфира Трегулова. Она также пообещала, что на всех последующих выставках длительностью три−четыре месяца все произведения будут оснащены сигнальными датчиками.