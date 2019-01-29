На украденной картине Куинджи обнаружили повреждения

Фото: ТАСС/Снимок с видео/МВД России

На картине Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", украденной из Третьяковской галереи, обнаружили незначительный ущерб в виде потертостей. Об этом со ссылкой на директора департамента музеев Минкультуры РФ Владислава Кононова сообщает "Интерфакс".

Кононов рассказал, что повреждения носят незначительный характер, вскоре их устранят специалисты. Решение, кто проведет реставрацию, примут руководители Третьяковки и Русского музея, которому и принадлежит картина.

Экспертизу картины провели семь специалистов Третьяковской галереи, включая главного хранителя, с использованием мобильной лаборатории.

Картину "Ай-Петри. Крым" украли из Третьяковской галереи вечером 27 января. На кадрах с записи камер видеонаблюдения видно, как неизвестный мужчина снял картину со стены и забрал с собой. Судя по реакции посетителей выставки, они приняли преступника за музейного работника. Рамку от картины он оставил в музее, а полотно забрал с собой.

На следующий день предполагаемого преступника задержали в подмосковном поселке Заречье, им оказался ранее судимый мужчина 1986 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность".

В министерстве культуры пообещали оснастить электронными датчиками безопасности все картины в Третьяковке.

В среду, 30 января, Русскому музею передадут картину, которая пока находится в полиции как вещественное доказательство.

