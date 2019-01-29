Украденную картину Куинджи передадут Русскому музею 30 января

В среду, 30 января, Русскому музею передадут картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", похищенную с выставки в Третьяковской галерее. Об этом сообщил глава департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.
Украденная картина была частью временной экспозиции в Третьяковке, но постоянно выставляется в Русском музее в Санкт-Петербурге. Церемония передачи полотна пройдет при участии директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой и директора Русского музея Владимира Гусева, передает РИА Новости.
Картину "Ай-Петри. Крым" украли из Третьяковской галереи вечером в воскресенье. На кадрах с записи камер видеонаблюдения видно, как неизвестный мужчина подошел к картине во время выставки, снял ее со стены и забрал с собой. Судя по реакции посетителей, они подумали, что преступник является работником Третьяковки. Рамку от картины он оставил в музее, а полотно забрал с собой.
На следующий день предполагаемого преступника задержали в подмосковном поселке Заречье, им оказался ранее судимый мужчина 1986 года рождения. Картину он спрятал на территории строящегося дома в Одинцовском районе. Полотно оказалось не повреждено.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие попросит об аресте подозреваемого. Меру пресечения суд изберет сегодня.
В министерстве культуры пообещали оснастить электронными датчиками безопасности все картины в Третьяковке.
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