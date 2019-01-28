Следствие будет добиваться ареста похитителя картины Куинджи

Следствие планирует просить суд об аресте подозреваемого в краже картины Архипа Куинджи с выставки в Москве. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
Сейчас с задержанным проводятся следственные действия. Ходатайство об аресте поступит в суд во вторник.
Картину "Ай-Петри. Крым" работы Архипа Куинджи украли из Третьяковской галереи вечером в воскресенье, 27 января. На кадрах с записи камер видеонаблюдения видно, как мужчина подошел к полотну во время выставки, невозмутимо снял его со стены и забрал с собой.
На следующий день предполагаемого преступника задержали в подмосковном поселке Заречье, им оказался ранее судимый 31-летний мужчина. Картину он спрятал на территории строящегося жилого дома в Одинцовском районе. По предварительной версии, злоумышленник действовал с сообщником, который ждал его на автомобиле возле галереи.
Картина была застрахована на 12 миллионов рублей, хотя ее стоимость составляет около миллиона долларов. Она принадлежит Русскому музею. После пропажи ее внесли в реестр похищенных и пропавших предметов, чтобы предотвратить вывоз за границу.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
В министерстве культуры пообещали оснастить электронными датчиками безопасности все картины в Третьяковке.
Задержан похититель картины Куинджи из Третьяковской галереи
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