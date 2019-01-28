На похищенной картине Куинджи не обнаружили видимых повреждений

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При первоначальном осмотре на похищенной из Третьяковки картине Архипа Куинджи не обнаружили каких-либо видимых повреждений, рассказала гендиректор галереи Зельфира Трегулова.

По ее словам, сейчас экспертизу проводит целая группа сотрудников музея, использующих мобильное оборудование. "И мы надеемся, что к концу дня картина окажется в депозитарии Третьяковской галереи", – цитирует Трегулову Агентство "Москва".

Гендиректор галереи уточнила, что картину не будут выставлять до тех пор, пока не прибудут специалисты Русского музея. Трегулова также поблагодарила правоохранительные органы за оперативное обнаружение картины.

Картину "Ай-Петри. Крым" похитили вечером в воскресенье, 27 января. На следующий день полотно нашли, а подозреваемого в похищении задержали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". Также появилась информация, что картина была застрахована на 12 миллионов рублей.

При этом представитель страховой компании "Стерх" заявил, что картина была застрахована только на случай ущерба при транспортировке.

Выставка Куинджи открылась в Третьяковской галерее 6 октября и продлится до 17 февраля. В экспозицию входят около 180 живописных картин, эскизов и этюдов.