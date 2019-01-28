Похищенную картину Куинджи застраховали только на случай ущерба при транспортировке

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Похищенная из Третьяковской галереи картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" была застрахована только на случай ущерба при транспортировке. Об этом заявил представитель страховой компании "Стерх" телеканалу "Россия 24".

Картину привезли в Москву из Русского музея в Санкт-Петербурге. По словам представителя страховой компании, заказчиков в первую очередь интересует безопасность полотна при перевозке. Ранее СМИ сообщали, что картина застрахована на 12 миллионов рублей.

Картину украли из Третьяковской галереи вечером в воскресенье, 27 января. На кадрах с записи камер видеонаблюдения видно, как мужчина подошел к картине во время выставки, невозмутимо снял ее со стены и забрал с собой. Рамку от картины он оставил в музее, а полотно забрал с собой.

На следующий день предполагаемого преступника задержали в подмосковном поселке Заречье, им оказался ранее судимый 31-летний мужчина. Картину он спрятал на территории строящегося жилого дома в Одинцовском районе. По предварительной версии, злоумышленник действовал с сообщником, который ждал его на автомобиле возле галереи.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие планирует просить суд об аресте подозреваемого.

В министерстве культуры пообещали оснастить электронными датчиками безопасности все картины в Третьяковке.

Директор Третьяковки Зельфира Трегулова заявила, что похищенная картина пока не будет выставляться в галерее.

