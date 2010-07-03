Спецподразделение займется безопасностью музеев

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Вопросы комплексной безопасности культурных учреждений возьмет на себя специальное подразделение, которое появится в министерстве культуры. Такое заявление сделал замглавы ведомства Николай Овсиенко, передает РИА Новости.

21 марта вице-премьер Ольга Голодец провела совещание с министром культуры Владимиром Мединским и директорами федеральных музеев. Разговор шел об охране экспонатов и безопасности в музеях страны. Участники договорились о создании специального подразделения.

"Это касается не только музеев, это касается всех учреждений культуры, но в первую очередь, с учетом резонансного характера событий в музеях, в Третьяковской галерее, в частности, это касается музеев", – пояснил Овсиенко.

При этом Минкультуры станет основным методическим центром по разработке модели угроз и подготовке стратегии обеспечения безопасности в музеях.

В ходе совещания Голодец также отметила рост популярности музеев и призвала вывести обеспечение безопасности на новый уровень. По ее словам, только за прошлый год российские музеи посетили около 140 миллионов человек.

В январе пришедший в Третьяковку мужчина украл одну из картин Архипа Куинджи. В итоге его арестовали, предъявив обвинение по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой".

Инцидент вызвал резонанс и вынудил власти и руководство музеев пересмотреть подход к безопасности экспонатов.