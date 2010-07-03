Голодец поручила усилить безопасность музеев и их коллекций

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Беспрецедентный рост популярности музеев отметила вице-премьер РФ Ольга Голодец. По ее словам, обеспечение безопасности культурных учреждений и их коллекций нужно вывести на новый уровень, передает ТАСС.

Голодец привела данные, согласно которым только за прошлый год российские музеи посетили около 140 миллионов человек.

Вице-премьер добавила, что защита от провокаций должна быть адекватной возможным угрозам и не нарушать музейных ценностей для посетителей. После ряда ЧП с экспонатами Минкультуры поручили провести проверки систем обеспечения безопасности учреждений и обучение персонала.

"Новая выставка, которая открылась в Третьяковской галерее, уже составлена на иных принципах экспонирования с точки зрения безопасности", – подчеркнула Голодец.

В свою очередь, министр культуры Владимир Мединский сообщил, что ведомство сформулировало предложения по модернизации системы безопасности музеев, включающие поправки в ряд нормативно-правовых документов.

В январе посетитель Третьяковки открыто похитил картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Вскоре его нашли и арестовали, а полотно вернули на выставку. Инцидент привел к созданию структуры по вопросам безопасности в Минкультуры.