Картины Репина в Третьяковке оснастили сигнализацией

Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Все экспонаты на выставке "Илья Репин" в Третьяковской галерее оснастили индивидуальной сигнализацией.

"На временных выставках в Третьяковской галерее раньше существовало только два рубежа безопасности. Третий рубеж безопасности – индивидуальная сигнализация, которая подведена к каждому полотну, находящемуся на выставке", – рассказала гендиректор музея Зельфира Трегулова.

На выставке увеличено число музейных смотрителей и представителей собственной службы безопасности. В зале будет постоянно находиться вооруженный сотрудник Росгвардии. Перед зданием галереи будет дежурить машина с двумя вооруженными сотрудниками.

Выставка Репина расположится на трех этажах в самых крупных выставочных залах новой Третьяковки. Она представит современную интерпретацию творчества великого художника, включая более 170 живописных полотен и более 130 графических работ. Будут собраны лучшие работы мастера, созданные с начала 1870-х по конец 1920-х годов. На выставке покажут произведения из 26 музеев России и зарубежья, а также из ряда частных собраний. В том числе будет представлено крупноформатное полотно "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года…" из собрания Государственного Русского музея.

Ранее музей заключил дополнительный контракт на миллион рублей с Росгвардией по охране экспозиции художника Ильи Репина.

Усиленные меры безопасности связаны с инцидентом, который произошел в январе этого года. Мужчина пришел на выставку Архипа Куинджи в Инженерном корпусе, снял со стены картину "Ай-Петри. Крым" и спокойно, минуя охранников, вышел из музея. Через несколько часов грабителя задержали, картину вернули. На следующий же день на выставке все работы среднего размера были укреплены так, чтобы снять их со стены было невозможно, и установлены индивидуальные датчики сигнализации на все экспонаты.

В мае прошлого года был поврежден один из шедевров мировой живописи – картина Репина "Иван Грозный и сын его Иван". Вандал разбил стекло столбиком ограждения и трижды ударил им по полотну, прежде чем его смогли остановить.

