Суд продлил арест повредившему картину Репина в Третьяковке

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Замоскворецкий районный суд столицы продлил до 26 января арест Игорю Подпорину, повредившему раму и полотно картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Государственной Третьяковской галерее, сообщает Агентство "Москва". Ранее обвиняемого признали вменяемым.

Поврежденную вандалом картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" отдадут на реставрацию и поместят в пуленепробиваемую капсулу. Об этом ранее сообщила гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Она рассказала, что после анализа картины реставраторами был сделан вывод, что восстановить произведение без дублирования холста невозможно. Подобную работу уже проводили в 1913 году, поэтому первым этапом реконструкции будет снятие слой, наклеенного век назад.

Трегулова объяснила, что это обычная практика, когда картины переносят на новый холст при истончении старого. Однако риски высоки и работа требует точности и осторожности.

Картина была повреждена в конце мая посетителем Третьяковской галереи Игорем Подпориным. Он, разбив защитное ограждение, испортил полотно. Изначально он утверждал, что совершил это из-за алкогольного опьянения и возмущения сюжетом картины. Но позднее употребление им алкоголя не подтвердилось.

По факту порчи объекта культурного наследия было возбуждено уголовное дело, а в октябре Замоскворецкий суд продлил ему срок заключения под стражей.



После анализа картины реставраторами был сделан вывод, что восстановить произведение без дублирования холста невозможно. Подобную работу уже проводили в 1913 году, поэтому первым этапом реконструкции будет снятие слой, наклеенного век назад.

