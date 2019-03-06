Третьяковская галерея: удачи vs провалы. Счет 7:5

Накануне открытия большой выставки Репина в Новой Третьяковке на Крымском Валу (с 16 марта) вспомнили достижения и провалы галереи за последние четыре года, время правления Зельфиры Трегуловой. На фоне последних событий казалось, что все плохо, но нет – удач у галереи все же больше.

Провалы

Украденный Куинджи

Настоящий "эпик фейл", сравнить который можно разве что с кражей экспонатов хранителем Эрмитажа больше десяти лет назад. 27 января Денис Чуприков пришел на выставку Архипа Куинджи в Инженерном корпусе, снял со стены картину "Ай-Петри. Крым" и спокойно, минуя охранников, вышел из музея. Через несколько часов грабителя задержали, картину вернули. На следующий же день на выставке все работы среднего размера были укреплены так, чтобы снять их со стены было невозможно, и установлены индивидуальные датчики сигнализации на все экспонаты, которых – сюрприз! – до этого не было. Примечательно, что два миллиона рублей на установку, как и сами датчики нашлись моментально. В сухом остатке: картина вернулась в Русский музей, начальник службы безопасности уволен, директор галереи получила выговор (хотя поговаривали о возможном отстранении от должности), все следующие выставки будут строиться с учетом установки датчиков на все экспонаты, во всех зданиях Третьяковки будет обновлена система безопасности.

﻿Вандализм

В мае прошлого года был поврежден один из шедевров основной экспозиции – картина Репина "Иван Грозный и сын его Иван". Вандал разбил стекло столбиком ограждения и трижды ударил им по полотну, прежде чем его смогли остановить. Итог: долгая реставрация, первый этап которой оценивается в 10 миллионов рублей. А также неизбежные расходы на оснащение антивандальными стеклами других ключевых шедевров. Кстати, на выставке картины не будет.

Борьба с экскурсиями

С прошлого лета Третьяковская галерея увлеклась борьбой с нелегальными экскурсиями, и теперь в залах вообще нельзя обсуждать картины и рассказывать о них друзьям или, например, собственным детям. Любой человек, который говорит что-то о картинах, считается гидом: ему необходимо получить специальный бейдж и заплатить 5000 рублей. Понятное желание галереи заработать обернулось "охотой на ведьм".

﻿"Очередь на Серова"

Выставка Валентина Серова, прошедшая в конце 2015 – начале 2016 года была первой настолько резонансной ретроспективой, а очередь из любителей искусства, готовых стоять у музея вплоть до обморожения, стала мемом. Музей, вложивший много сил в организацию и рекламу, оказался не готов к наплыву любителей искусства, справиться с ситуацией помогало МЧС с полевой кухней. С тех пор решение так до конца и не найдено – каждая большая выставка вызывает ажиотаж, и на Куинджи люди снова стояли по два-три часа, несмотря на наличие электронных билетов. Страшно представить, что будет во время выставки Репина.

Гости первого и второго сорта

Обида на галерею зреет и внутри арт-сообщества. Перед открытием выставок Третьяковка проводит вернисажи в несколько приемов, разделяя гостей по только ей известному принципу. И хотя никто не готов открыто ругаться с галереей из-за "неправильного" приглашения, в кулуарах многие коллекционеры жалуются, оказавшись в непривычной для себя и непрофессиональной компании.

Удачи

﻿"Очередь на Серова"

Этот пункт неслучайно попал и в "черный", и в "белый" списки. Несмотря на сложности с попаданием на выставку, ретроспективы – результат колоссальной работы Третьяковской галереи. Картины не просто собираются по разным музеям и частным собраниям, почти всегда их сопровождает большая научная работа. Например, перед прошлогодней выставкой Михаила Ларионова сотрудники галереи перепроверили все данные его биографии и потратили много сил на уточнение авторства и отделение работ Ларионова от Гончаровой (они всю жизнь прожили вместе, иногда их стиль путают), а также от его младшего брата Ивана Ларионова. Кроме того, в "правление" Зельфиры Трегуловой героями ретроспектив становятся художники не только хорошо известные, но и зрелищные – Айвазовский, Верещагин, Куинджи как живописцы куда интереснее, например, Саврасова. В итоге в 2018 году галерею посетили более двух миллионов человек – вдвое больше, чем было до назначения Трегуловой (она на посту с февраля 2015-го).

Новый мерч

Сумка с картиной Кандинского, значок с крестьянином Малевича, шелковый шарф с Бакстом и Васнецовым, зонт с "Павлином" Гончаровой – в последнее время у Третьяковки появилось много отличных сувениров "по мотивам" коллекции, помимо банальных блокнотов и календариков. Почти как в Европе, где в музейные магазины можно ходить за креативными подарками.

﻿Бесплатные аудиогиды и личный взгляд

Приличный набор экскурсий, которые можно скачать заранее или загрузить на месте. Пожалуй, самая удачная записана для Крымского Вала, куда традиционно (но несправедливо) приходит меньше посетителей, чем в Лаврушинский: "Русский авангард: личные истории". Суть в том, что известные люди рассказывают собственные истории, связанные с картинами и художниками русского авангарда. Так что по залам можно пройтись вместе с Евгением Мироновым, Кириллом Серебренниковым, Андреем Кончаловским, Михаилом Швыдким, Ренатой Литвиновой. Также среди добровольных "экскурсоводов" – Алена Долецкая, которая в прошлом году стала креативным консультантом Третьяковской галереи.

﻿Открытый двор и кафе на Крымском Валу

Едва ли не первое, что сделала Зельфира Трегулова, придя в Третьяковку, – кардинально изменила холл здания на Крымском Валу. Наконец-то здесь появились кафе и возможность перекусить – важное проявление эмпатии по отношению к посетителям, которые часто проводят в музее по несколько часов. А с 2016 года, наконец, привели в порядок и открыли в теплое время внутренний двор, через который можно выйти на преобразованную набережную с фонтанами, скамейками и кафе. Из закрытого бастиона, жестко охраняющего искусство, музей превратился в живое городское пространство.

Рэм Колхас и новый музей

Меньше, чем через месяц, 31 марта ЦДХ прекратит свое существование, и Третьяковка станет хозяином всего здания. Проект реконструкции и приспособления к современным нормам и представлениям о музейном пространстве готовит один из мировых "стархитекторов" – Рэм Колхас, который уже "спас" другой памятник советского модернизма﻿ – ресторан "Времена года" в Парке Горького по заказу музея "Гараж". Предварительный проект был презентован год назад, работы должны начаться в 2022 году.

﻿Новый корпус на набережной

Расширяется комплекс Третьяковской галереи и вокруг основного здания в Лаврушинском переулке. Правда, архитектурный проект бюро SPEECH и Сергея Чобана был принят еще в 2013 году, при прошлом директоре Ирине Лебедевой, но активное строительство идет как раз в последние годы. Новое здание, выходящее на Кадашевскую набережную, должно открыться в 2020-м, там будут выставочные залы, открытое хранение и реставрационные мастерские.

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Музыка

В последние годы существенно расширена и музыкальная программа: помимо вечеров камерной музыки в Зале Врубеля, в Третьяковке проходят фестивали, на которых выступают Юрий Башмет, Борис Березовский, Борис Андрианов и другие крупные музыканты ("Т Фестиваль", Vivarte), и именно здесь прошел один из последних концертов Олега Каравайчука. Кроме того, осенью здесь состоялась премьера оперы "Черный квадрат" Ильи Демуцкого. Шоу начиналось поздно и собирало самую модную публику.