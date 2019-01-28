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Происшествия

28 января, 22:13

Жизнь после кражи: Минкульт и Третьяковка делают выводы

происшествия культура weekend

Днем 28 января, меньше чем через сутки после похищения с выставки Архипа Куинджи картины "Ай-Петри. Крым", когда уже был задержан грабитель, а найденное полотно обследовали эксперты, в Минкульте состоялся брифинг с официальными выводами.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Главное резюме: выставка Куинджи продолжит работать до 17 февраля, согласно плану, но по договоренности с Русским музеем "Ай-Петри. Крым" выставлена на ней уже не будет и в ближайшие дни отправится домой в Петербург. Уже в понедельник на выставке были укреплены все работы среднего размера так, чтобы снять их со стены было невозможно, и началась установка индивидуальных датчиков сигнализации на все экспонаты. До этого датчиками была оборудована только постоянная экспозиция, теперь же директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова пообещала, что все временные выставки будут строиться с учетом сигнализации для каждой картины, хотя это и увеличит уже утвержденный бюджет.

Какое наказание грозит похитителю картины Куинджи

Кстати, о бюджете – оснащение датчиками выставки Куинджи обошлось в два миллиона рублей (для выставок на Крымском Валу сумма будет больше в два-три раза с учетом больших площадей). Не так уж много для 180 работ хрестоматийного художника, тем более что они будут использоваться и на следующих экспозициях. Стоит отметить, что сумма нашлась моментально, как и сами датчики, жаль только, что для принятия этих мер нужна была показательная кража.

Хорошая новость – музеи-партнеры, и Русский музей в том числе, не отказываются и дальше выдавать работы на выставки в Третьяковку. Так что ретроспектива Репина (открывается 15 марта) и выставка Мунка (с 15 апреля) должны пройти по плану.

Фото: Агентство Москва/Иванко Игорь

Разумеется, музей проводит внутреннее расследование и обещает строго наказать виновных. С мая, после нападения на картину Репина в основной экспозиции, музей меняет систему видеонаблюдения во всех зданиях (работы в Лаврушинском и на Крымском уже проведены, очередь за Инженерным корпусом). И в течение нескольких месяцев во всех зданиях будут установлены рентгены, как в аэропортах. Также Трегулова не исключила досмотр посетителей на выходе из галереи.

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Самая слабая часть – попытка объяснить похищение популярностью музея и наплывом зрителей на выставку. В 2018 году галерею посетило более двух миллионов человек – вдвое больше, чем было до назначения Трегуловой (она на посту с февраля 2015-го). Но разве не для этого музей существует и делает выставки?

То, что произошло – результат и одно из следствий невероятной востребованности музея сегодня, огромного количества людей, которые приходят на наши выставки. Общедоступность множит риски. Сегодня утрачивается культура посещения музея и общения с искусством. В музей приходят совсем другие люди, чем те, кто приходил десятилетия назад, и должна быть разработана новая стратегия: как, оставаясь доступными, не допустить повторения подобных случаев.
Зельфира Трегулова
генеральный директор Третьяковской галереи

Кража Куинджи станет толчком для масштабной проверки систем безопасности всех музеев, сначала "первого ряда", а потом и остальных. В результате, скорее всего, изменятся требования министерства к общей системе безопасности и страхования предметов.

Возможно, в результате проверок рекомендации, которые есть сейчас, превратятся в обязательную к исполнению программу. Мы понимаем, что датчики, которые не позволяют приближаться к картине, будут вызывать шум на выставках из-за постоянного срабатывания сигнализации, но с течением времени сформируется привычка не заступать за черту. Мы обезопасим предметы музейного фонда и одновременно сформируем новую культуру восприятия. В вопросах безопасности часто не хватает не денег, а правильной организации процесса.
Владислав Кононов
директор департамента музеев министерства культуры

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Ирина Осипова

Осипова Ирина

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