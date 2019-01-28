Системы безопасности Третьяковки проверят за две недели

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Проверка систем безопасности Третьяковской галереи после кражи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" займет около двух недель. Об этом сообщил глава департамента музеев министерства культуры Владислав Кононов.

Он отметил, что кража произведения искусства из Третьяковки не повлияет на партнерские отношения между музеями.

"Я бы вообще не ставил под сомнение тот уровень межмузейной коммуникации, который существует между федеральными музеями и в целом в музейном сообществе страны. Не нужно думать, что из-за одного уголовно наказуемого деяния будет поставлена под сомнение выставочная программа галереи. Необходимо сделать выводы и привести системы безопасности всех музеев в соответствие с реалиями сегодняшнего дня", – передает его слова Агентство "Москва".

В пресс-службе "Транснефти", которая является генеральным спонсором выставки, заявили, что похищение картины не отразится на сотрудничестве компании с Третьяковской галереей.

Минкульт посоветовал Русскому музею организовать выставку одной картины в связи с возросшим интересом к произведению "Ай-Петри. Крым" ко Дню воссоединения Крыма с Россией.

Ранее сообщалось, что сотрудников Третьяковки могут привлечь к дисциплинарной ответственности после пропажи картины Куинджи "Ай-Петри. Крым". Директор музея Зельфира Трегулова заявила, что признает ответственность, и пообещала проанализировать степень вины всей цепочки сотрудников галереи − от руководителей до исполнителей. Министр культуры Владимир Мединский поручил организовать комплексную проверку систем безопасности Третьяковской галереи и проверить уровень безопасности в региональных и муниципальных музеях России.

Вечером в минувшее воскресенье, 27 января, из Третьяковской галереи похитили картину Куинджи "Ай-Петри. Крым". Картину вынесли прямо на глазах у других посетителей. Мужчина подошел к ней, снял со стены и вышел. Он действовал очень уверенно, и люди сначала приняли его за сотрудника музея. Впоследствии очевидцы помогли составить фоторобот подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". Утром 28 января был задержан подозреваемый – 31-летний Денис Чуприков. Он отверг все обвинения в свой адрес.

Пейзаж передадут в депозитарий Третьяковской галереи, где он останется до приезда специалистов Государственного Русского музея.

После этого происшествия в Третьяковке пообещали оснастить датчиками безопасности экспонаты постоянной экспозиции и всех временных. Также руководство музея планирует установить обязательный досмотр посетителей на выходе.

