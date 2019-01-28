Все экспонаты временных выставок Третьяковки оснастят датчиками безопасности

Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что после истории с похищением картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", датчиками безопасности оснастят экспонаты не только постоянной выставки, но и временных экспозиций. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
По словам Трегуловой, выставка полотен Куинджи продолжится. Сотрудники музея уже укрепили картины, чтобы их было невозможно снять. На каждом произведении искусства появились специальные датчики.
"На всех последующих выставках, которые длятся три-четыре месяца, будем делать специальные проекты по оснащению произведений датчиками сигнальными", – отметила руководитель Третьяковки.
При этом обнаруженная полицейскими картина больше не вернется на выставку. К концу дня работа живописца, созданная в 1890-х годах, вероятней всего, окажется в депозитарии. Выставляться картина не будет до тех пор, пока не приедут специалисты Государственного Русского музея.
Картина, на которой во время осмотра, не нашли видимых повреждений, была застрахована только на случай ущерба при транспортировке.
Трегулова также поблагодарила сотрудников полиции, которые оперативно вычислили место нахождения похищенного экспоната.
Представители российского министерства культуры не исключили, что сотрудников музея ждут дисциплинарные меры.
"После проведения комплексной проверки будут выработаны конкретные рекомендации. В том числе и по дисциплинарным взысканиям к лицам из Третьяковской галереи", – сказал директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.
Вечером 27 января картину украли на глазах у посетителей. Мужчину, который снял полотно со стены, очевидцы поначалу приняли за сотрудника Третьяковки.
После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений.
В краже картины подозревают 31-летнего Дениса Чуприкова. Утром 28 января его задержали в поселке Заречье. Он показал оперативникам, где находилась картина и отверг все обвинения в свой адрес. Следователи намерены добиться его ареста.
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