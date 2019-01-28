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16:04

В Третьяковской галерее могут ввести досмотр посетителей на выходе

происшествия культура

16:04

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщила, что рассматривается вопрос о введении досмотра посетителей на выходе из-за инцидента с картиной Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", передает телеканал Москва 24.

"С учетом того, что произошло, вполне возможно, что эту меру придется ввести", – сказала она.

Трегулова также отметила, что датчиками безопасности оснастят экспонаты не только постоянной выставки, но и временных экспозиций.

По ее словам, выставка полотен Куинджи продолжится. Сотрудники музея уже укрепили картины, чтобы их было невозможно снять. На каждом произведении искусства появились специальные датчики.

При этом картина "Ай-Петри. Крым" больше не вернется на выставку.

27 января картину украли на глазах у посетителей. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность".

В краже полотна подозревают 31-летнего Дениса Чуприкова. 28 января его задержали. Он показал оперативникам, где находилась картина и отверг все обвинения в свой адрес. Следователи планируют добиться его ареста.

Похищенную картину Куинджи не вернут на выставку в Третьяковку

происшествия культура

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