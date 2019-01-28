Исторический музей рассказал о новых мерах безопасности после инцидента в Третьяковке

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Государственный исторический музей (ГИМ) с 28 января усиливает меры безопасности в связи с инцидентом, который произошел в Третьяковской галерее, сообщил директор музея Алексей Левыкин.

"Мы провели совещание по вопросу безопасности. Приняли решение с сегодняшнего дня усилить меры безопасности в музее, в том числе на экспозиции", – приводит слова Левыкина Агентство "Москва".

Он отметил, что будет усилен физический контроль за экспозицией, а также решается вопрос об ужесточении контроля на входах и выходах.

Картину "Ай-Петри. Крым" работы Архипа Куинджи украли из Третьяковки вечером в воскресенье, 27 января. На кадрах с записи камер видеонаблюдения видно, как мужчина подошел к полотну во время выставки, невозмутимо снял его со стены и забрал с собой.

В понедельник предполагаемого преступника задержали в подмосковном поселке Заречье, им оказался ранее судимый 31-летний мужчина. По предварительной версии, злоумышленник действовал с сообщником, который ждал его на автомобиле возле галереи.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". По данной статье предусмотрен срок до 15 лет лишения свободы.

В министерстве культуры пообещали оснастить электронными датчиками безопасности все картины в галерее.