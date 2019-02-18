Третьяковка заключила допконтракт с Росгвардией по охране выставки Репина

Третьяковская галерея заключила дополнительный контракт на миллион рублей с Росгвардией по охране экспозиции художника Ильи Репина. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
"Да, мы заключили дополнительный контракт на миллион рублей с Росгвардией", – сказали там, передает РИА Новости.
Государственный Русский музей отправит на выставку в Третьяковскую галерею 54 живописных и 24 графических работы Ильи Репина.
После инцидента с картиной художника в мае прошлого года, когда один из посетителей прорвался в пустой зал и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения, музей принял решение кардинально модернизировать всю систему видеонаблюдения.
Кроме того, после случая с кражей картины Куинджи, произошедшей на последней выставке, теперь в Третьяковской галерее начала действовать новая система охраны экспонатов, которая используется в министерстве обороны. На картинах установлены датчики для отслеживания их местонахождения. Если полотна передвигают, то на браслеты охранников и смотрителей, а также на центральный пульт поступает сигнал тревоги. Также в каждом зале будет дежурить сотрудник Росгвардии.
Кроме того, на время выставок все полотна будут застрахованы на сумму до миллиона долларов. В музее сообщили, что такая система будет действовать на ближайших выставках Эдварда Мунка и Ильи Репина.
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