Третьяковка заключила допконтракт с Росгвардией по охране выставки Репина

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Третьяковская галерея заключила дополнительный контракт на миллион рублей с Росгвардией по охране экспозиции художника Ильи Репина. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

"Да, мы заключили дополнительный контракт на миллион рублей с Росгвардией", – сказали там, передает РИА Новости.

Государственный Русский музей отправит на выставку в Третьяковскую галерею 54 живописных и 24 графических работы Ильи Репина.

После инцидента с картиной художника в мае прошлого года, когда один из посетителей прорвался в пустой зал и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения, музей принял решение кардинально модернизировать всю систему видеонаблюдения.

Кроме того, после случая с кражей картины Куинджи, произошедшей на последней выставке, теперь в Третьяковской галерее начала действовать новая система охраны экспонатов, которая используется в министерстве обороны. На картинах установлены датчики для отслеживания их местонахождения. Если полотна передвигают, то на браслеты охранников и смотрителей, а также на центральный пульт поступает сигнал тревоги. Также в каждом зале будет дежурить сотрудник Росгвардии.

Кроме того, на время выставок все полотна будут застрахованы на сумму до миллиона долларов. В музее сообщили, что такая система будет действовать на ближайших выставках Эдварда Мунка и Ильи Репина.