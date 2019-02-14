Работа над ошибками: Третьяковка обновила охранную систему

Фото: ТАСС/Наталия Крючкова

Третьяковская галерея начала использовать новую систему охраны экспонатов после инцидента с кражей картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Об этом сообщил исполнительный директор группы компаний "Стрелец", которая разработала систему, Михаил Левчук.

На картины установили датчики, которые отслеживают локацию. Если полотна передвигают, то на браслеты охранников и смотрителей поступает сигнал тревоги.

"Охранник получает информацию о том, какую картину в каком зале дернули. Смотритель же просто может нажать тревожную кнопку", – цитирует слова Левчука "Интерфакс". При этом он отметил, что не все картины нужно охранять, а "только те, что в карман можно запихнуть".

Уточняется, что система будет действовать на ближайших выставках Эдварда Мунка и Ильи Репина.

Картина "Ай-Петри. Крым" была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи вечером 27 января. Денис Чуприков просто снял ее со стены и спокойно удалился на глазах у посетителей. 32-летнего подозреваемого задержали на следующее утро в подмосковном поселке Заречье.

Чуприкову предъявлено обвинение в хищении особо ценного предмета, совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Решением Таганского суда он арестован до 27 марта.

Позднее министерство культуры РФ рекомендовало уволить начальника службы безопасности Третьяковской галереи. В министерстве также отметили необходимость выговоров главному хранителю, начальнику выставочного отдела, начальнику отдела музейных смотрителей, завсектором отдела музейных смотрителей, а также ряду сотрудников службы безопасности, ответственному хранителю выставки и главному инженеру учреждения. Владимир Мединский объявил выговор Зельфире Трегуловой.

Третьяковка защитила картину Куинджи "мертвым крепежом"

Также до конца февраля министерство культуры проведет проверки систем безопасности в музее имени Пушкина, Эрмитаже и Русском музее. А до конца июня проверят все федеральные музеи.

Выставка Куинджи, в свою очередь, побила рекорды по посещаемости. Ежедневно перед входом в Третьяковскую галерею выстраивается огромная очередь. Люди готовы часами стоять на улице, чтобы вживую увидеть возвращенное полотно. В последние три дня выставка будет открыта до 23:00. Сейчас еще можно купить билеты онлайн на сеансы с 20.00 до 22.00. Они поступили в продажу на сайте музея.