Минкультуры рекомендовало уволить начальника службы безопасности Третьяковки

Министерство культуры РФ рекомендовало уволить начальника службы безопасности Третьяковской галереи после кражи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В отношении ряда сотрудников Третьяковской галереи Минкультуры рекомендовано применить дисциплинарные взыскания и доложить об исполнении", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".
В министерстве также отметили необходимость выговоров главному хранителю, начальнику выставочного отдела, начальнику отдела музейных смотрителей, завсектором отдела музейных смотрителей, а также ряду сотрудников службы безопасности, ответственному хранителю выставки и главному инженеру учреждения.
Ранее стало известно, что министр культуры России Владимир Мединский объявил выговор генеральному директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой.
Также сообщалось, что министерство культуры выявило в Третьяковке нарушения, связанные с работой систем безопасности музейного фонда. Такой результат вынудил ведомство проверить системы безопасности в других музеях России.
В ближайшее время – до марта – будет проведена соответствующая проверка в ГМИИ им. Пушкина, в Эрмитаже, в Русском музее. До конца июня проверят остальные музеи.
Картина "Ай-Петри. Крым" была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи вечером 27 января. Денис Чуприков просто снял ее со стены и спокойно удалился на глазах у посетителей. 32-летнего подозреваемого задержали на следующее утро в подмосковном поселке Заречье.
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