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Выставка Куинджи в Третьяковке в последние три дня будет открыта до 23:00. Об этом сообщила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Мы продлеваем часы работы выставки в последние три дня до ее закрытия. Мы уже три недели работаем без выходных, семь дней в неделю, с 10:00 до 21:00. Последние три дня выставки, с пятницы по воскресенье, будем работать до 23:00, вход – до 22:00", – сказала она, передает "Интерфакс".

Трегулова также сообщила, что сейчас еще можно купить билеты онлайн на сеансы с 20 до 22. Они поступили в продажу на сайте музея. Часть билетов музей выкладывает для продажи в кассах Инженерного корпуса.

Ранее министр культуры Владимир Мединский объявил выговор Зельфире Трегуловой. Поводом стал инцидент с похищением картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Эксперты констатировали, что экспонаты выставки охранялись не на должном уровне.

За неисполнение руководством и сотрудниками галереи своих служебных обязанностей, Минкультуры рекомендовало уволить начальника службы безопасности, а также объявить выговоры целому ряду работников, в том числе главному хранителю и начальнику отдела музейных смотрителей.

Также до конца февраля министерство культуры проведет проверки систем безопасности в музее имени Пушкина, Эрмитаже и Русском музее. А до конца июня проверят все федеральные музеи. Картина Архипа Куинджи была украдена из зала Третьяковской галереи вечером 27 января. 32-летний Денис Чуприков просто снял ее со стены и спокойно вынес из зала на глазах у посетителей. Злоумышленника задержали на следующее утро в подмосковном поселке Заречье.