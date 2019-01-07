Самые ожидаемые московские выставки 2019 года

Коллекция Щукина, ретроспективы Репина и Поленова, Мунк и британский ХХ век – мы выбрали 10 выставок 2019 года, которые совершенно точно нельзя пропустить. Основная волна открытий приходится на март.

Владимир Вейсберг в Фонде IN ARTIBUS

Фото: предоставлено организаторами

Совместная выставка Пушкинского музея и частного Фонда, основанного Инной Баженовой (крупный коллекционер и владелец влиятельного международного издания об искусстве The Art Newspaper). Выставка объединит собрания обоих, чтобы максимально полно показать одного из ключевых живописцев советского "второго авангарда" Владимира Вейсберга. Самые известные его работы – "белое на белом", строгие натюрморты с кубами и цилиндрами, словно выставленные в учебном классе, и исполненные по всем законам перспективы в сотне оттенков белого. Самое интересное – проследить путь, которым он шел от ярких сочных портретов и композиций, шаг за шагом "приглушая" цвет, переходя на полутона, отсекая все лишнее и в форме, и в колорите, чтобы в итоге получить концентрированную чистую живопись. При том, что это совсем не первая выставка Вейсберга за последние годы, интересна она как раз представленным объемом работ. В Пушкинском музее хранится самая полная подборка его произведений, переданная вдовой в Отдел личных коллекций двадцать лет назад. Инна Баженова собрала значительное число картин, доступных на арт-рынке. Выставка продлится полгода, причем живописная ее часть будет неизменной, а вот графику, которой вредно так долго находиться на свету, поменяют – на открытии будут работы из Пушкинского, а через три месяца их сменят рисунки из собрания Фонда.

Фонд IN ARTIBUS, Пречистенская набережная, 17

1 февраля – 28 июля

"Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа" в Пушкинском музее

Фото: BACON, Francis 1909-1992; Second Version of Triptych 1944-1988

Большая выставка лондонской галереи Тейт, посвященная самому важному направлению в британском искусстве ХХ века. В 70-е годы, когда главными трендами были абстракция и концептуализм, эта группа художников предпочитала фигуративное искусство, часто маслом на холсте. Впрочем, традиционными их работы назвать никак нельзя – то, что происходит с человеческим телом и пространством на этих картинах и рисунках, корежит здоровую зрительскую психику похлеще любого перфоманса. Главные звезды здесь, конечно, Фрэнсис Бэкон и Люсьен Фрейд (если что, внук основателя психоанализа). Компанию им составляют не менее интересные Франк Ауэрбах, Дэвид Бомберг, Рональд Китай, Леон Коссоф, Майкл Эндрюс. Всего из Тейт привезут около 80 работ – достаточно, чтобы составить представление об этом искусстве, кстати, весьма дорогом и популярном у коллекционеров. Выставка гастролирует по миру, ее уже показали в Лос-Анджелесе, Малаге и датском Орхусе. Везение, что и до Москвы она тоже доберется.

ГМИИ им. А.С. Пушкина, Волхонка, 12

4 марта – 20 мая

Илья Репин в Третьяковской галерее

Фото: предоставлено Третьяковской галереей

Очередной блокбастер галереи, посвященный одному из самых известных российских художников. Выставка займет три этажа здания на Крымском Валу, покажут более 300 картин и рисунков. Будут все: "картинки из учебников" – "Бурлаки на Волге", "Не ждали", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", портреты, исторические полотна. Из Русского музея привезут колоссальное по замыслу и по размеру "Торжественное заседание Государственного совета" – его длина почти девять метров, и все портреты (а их на картине 81) написаны с натуры – Репину с двумя учениками разрешили присутствовать на заседаниях. Очереди будут примерно как на Серова, есть смысл купить билеты заранее на сайте.

Новая Третьяковка, Крымский Вал, 10

14 марта – 18 августа

Сокровища китайских императоров в Кремле

Императорский дворец Гугун в Пекине, он же Запретный город, самый большой дворцовый комплекс в мире, привозит в Кремль около сотни предметов, чтобы в деталях рассказать о жизни правителей в XVIII веке. Трон с резными драконами, роскошные парадные одежды императоров и императриц, золотые чаши, музыкальные инструменты, символы власти – все, без чего невозможна церемониальная придворная жизнь, будет на выставке. Уникальная возможность увидеть невероятные по уровню исполнения предметы.

Музеи Московского Кремля

15 марта — 30 мая

Комар и Меламид в Музее современного искусства

Большая ретроспектива отцов-основателей соц-арта, совместившего, как ясно из названия, соцреализм с его вождями и лозунгами, и американский поп-арт, умело иронизирующий над стереотипами. История возникновения соц-арта уже стала легендой: в 1972 году друзья подкинули двум выпускникам Строгановки "халтуру": написать плакаты для подмосковного пионерлагеря к 50-летию пионерской организации. Готовиться начали заранее, зимой, согревались напитками и в шутку представили персонажа, который пишет такие работы абсолютно искренне. Сначала появились портреты близких в официальной стилистике, а дальше пошло-поехало – картины, полуподпольные выставки, эмиграция. И распад дуэта в 2003. Выставка подготовлена совместно с BREUS Foundation (частный фонд, до недавного времени планировавший открыть музей современного искусства в бывшем кинотеатре "Ударник" и вручавший премию Кандинского), так что должны быть ключевые работы дуэта.

Московский музей современного искусства, Петровка, 25

19 марта – 2 июня

Эдвард Мунк в Третьяковской галерее

Фото: предоставлено Третьяковской галереей

Большая сольная выставка норвежского художника из его музея в Осло. Будет и знаменитый "Крик", правда, в графическом варианте, и много других работ и сюжетов. Изломанная экспрессия его работ связана с тяжелыми жизненными событиями и сложным психологическим состоянием. Болезни и смерти близких, одиночество, депрессия, любовные неудачи – все отражалось в творчестве. Самая известная его картина изображает "кричащий" кровавый закат, который вызывал у Мунка отчаяние и приступы меланхолии. В отдельную линию на выставке будет выделена любовь Мунка к Достоевскому. Считается, что мировоззрение русского писателя повлияло на него существенным образом.

Третьяковская галерея, Инженерный корпус, Лаврушинский переулок, 12

15 апреля – 14 июля

Коллекции Сергея Щукина и Фонда Louis Vuitton в Пушкинском музее

Два года назад выставка картин из дореволюционной коллекции московского купца и мецената Сергея Щукина, проходившая в фонде Louis Vuitton, буквально взорвала Париж (за четыре месяца ее посмотрели больше миллиона человек). Еще бы – коллекция великолепная, денег на понравившиеся в парижских галереях работы он не жалел, первым в России стал покупать Моне, забрал себе большую часть таитянского цикла Гогена, переключился на Сезанна и Пикассо, заказал Матиссу знаменитые панно "Музыка" и "Танец". Словом, что ни картина, то шедевр. Соперничать с ним мог только Иван Морозов. После революции их собрания национализировали, потом объединили в Музей нового западного искусства, потом поделили между Пушкинским и Эрмитажем. Сначала в Париже, а теперь и в Москве с Питером восстановят историческую справедливость – покажут по отдельности коллекции каждого собирателя, которые по сути – портрет человека, проявление его пристрастий и характера. В Пушкинском начнут с коллекции Щукина и его братьев, которые тоже собирали искусство, а в Эрмитаже в это же время выставят собрание Морозова.

Одновременно в освободившихся залах Галереи искусства стран Европы и Америки, где обычно висят импрессионисты, покажут шедевры коллекции Бернара Арно, основателя Фонда Louis Vuitton. Круг его интересов – от классиков ХХ века до наших дней. В Москву привезут работы Джакометти, Кляйна, Болтански, Баскии, Бэнкси, Мураками и еще пару десятков звездных имен.

А дальше три коллекции снова переместятся по кругу – щукинская уедет в Питер, морозовская – в Париж, и уже в 2020 году – в Москву.

Выставка произведений из коллекции Fondation Louis Vuitton

ГМИИ им. А.С. Пушкина, Галерея искусства стран Европы и Америки XIX-ХХ веков, Волхонка, 14

04 июня – 29 сентября

"Щукин. Биография коллекции":

ГМИИ им. А.С. Пушкина, Волхонка, 12

17 июня – 15 сентября

Василий Поленов в Третьяковской галерее

Фото: предоставлено Третьяковской галереей

Еще одна крупная ретроспектива в Третьяковке. Полторы сотни работ из музеев и частных собраний, все жанры – пейзажи, портреты, архитектурные проекты (здания Поленов и рисовал, и строил при случае – церковь в Абрамцеве его рук дело, как и собственная усадьба). Важным был для него евангельский цикл – в юности Поленова поразила картина Иванова "Явление Христа народу" и он почти сорок лет работал над собственной серией из жизни Христа, собирал материал, объехал Египет, Сирию и Палестину, написал сотни эскизов и 65 картин. Большая часть из них сейчас потеряна, но все, что можно, на выставке соберут. Впервые в Москву приедет важное для Поленова полотно "Христос и грешница", на выставке передвижников ее купил Александр III и с тех пор она находится в Русском музее.

Третьяковская галерея, Инженерный корпус, Лаврушинский переулок, 12

26 сентября 2019 – 26 января 2020

Гейнсборо в Пушкинском музее

Представьте себе портрет настоящего английского аристократа – вытянутые лица, шелковые камзолы, шляпы с перьями, романтический пейзаж за спиной и послушный охотничий пес у ног. Вот это, если сильно упростить, и будет Гейнсборо. Один из главных британских художников XVIII века, автор портретов королевской семьи и высшей аристократии, придумавший передавать настроение и состояние модели при помощи пейзажа, и к тому же блестящий живописец – все это он. Точный набор произведений, которые приедут на выставку в Москву, пока неизвестен, но участие в проекте подтвердили ведущие британские музеи – Национальная и Портретная галереи, Музей Виктории и Альберта, Тейт, Королевская Академия художеств, Дом-музей художника в Садбери. Попутно обещают показать его учителей и предшественников – Рубенса, Ван Дейка, Ватто из российских собраний. Если кураторам все удастся, должно получиться грандиозно.

ГМИИ им. А.С. Пушкина, Волхонка, 12

25 ноября 2019 – 09 февраля 2020

Ирина Осипова