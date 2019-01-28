Эксперт прокомментировал кражу картины Куинджи

Картина Архипа Куиджи "Ай-Петри. Крым"

Академик Российской академии художеств Сергей Заграевский прокомментировал в беседе с порталом Москва 24 кражу картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи.

По его словам, изначально предполагалось, что это крупный заказ "черных коллекционеров". Однако теперь с большей вероятностью можно говорить, что кражу совершил обычный человек, который надеялся продать картину за большие деньги.

"Если он не связан сам с коллекционерами, продать краденую картину невозможно, тем более Куинджи. Это можно только у себя повесить в комнате и любоваться на виды Ай-Петри. В такой ситуации заказ маловероятен, но это ни в коем случае не отменяет проблем с охраной", – заявил Заграевский.

По мнению специалиста, остается загадкой, как преступнику удалось пронести ценность через пост внешней охраны и тем более беспрепятственно выйти с ней на улицу. "Это ложится в звенья одной цепи: сразу вспоминается сравнительно недавняя порча картины Репина "Иван Грозный и сын его Иван", и все это вместе складывается в неприятную общую канву с охраной музея", – отметил эксперт.

Заграевский также предположил, что полотну, вероятно, понадобится минимальная реставрация.

"Сильно испортиться картина вряд ли могла, если она не была под открытым небом. Даже если картину выбросить сейчас просто на снег, она не сильно испортится, потому что мороз. Если бы она, конечно, промокла, была бы большая проблема, потому что это картон и бумага на нем. Тогда реставрация заняла бы несколько лет. Я надеюсь, что реставрация будет минимальной: картину просушить, удалить пыль, если это стройка, и вставить обратно в раму", – полагает эксперт.

Собеседник портала Москва 24 добавил, что в этой ситуации есть и положительный момент. "История очень сильно подогрела интерес к выставке", и несмотря на морозы, в Третьяковскую галерею будут выстраиваться огромные очереди, предположил Заграевский.

Фото: телеграм-канал Силовики

27 января работа Куинджи была украдена на глазах у посетителей. Очевидцы помогли составить фоторобот преступника. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". Внутреннюю проверку также инициировали в самой Третьяковской галерее.

В понедельник утром автомобиль Mercedes-Benz белого цвета, на котором злоумышленник, предположительно, скрылся вместе с сообщником, видели на Можайском шоссе. Полицейские задержали подозреваемого. Предполагаемого похитителя поймали в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Задержанному мужчине 31 год. Его нашли в подмосковном поселке Заречье.

Примечательно, что прежде мужчина был фигурантом уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. В декабре минувшего года его также задерживали за хранение запрещенных веществ. На момент нынешнего задержания подозреваемый был под подпиской о невыезде. Уточняется, что на кражу полотна он решился из корыстных побуждений.

Теперь задержанному грозит до 15 лет заключения. Этот срок он получит, если будет установлено, что преступление совершено группой. Такое же наказание ждет злоумышленника и при выявлении повреждений картины.

Как сообщили в пресс-службе Третьяковки, на полотне видимых повреждений нет.

Выставка Архипа Куинджи начала работать 6 октября 2018 года. Она продлится до 17 февраля. В экспозицию вошли около 180 живописных картин, эскизов и этюдов из 23 музейных собраний РФ, Азербайджана и Белоруссии, и одной частной коллекции.

Ранее в Третьяковской галерее 25 мая 2018 года 37-летний Игорь Подпорин металлическим столбиком ограждения разбил стекло и повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". От падения стекла также пострадала авторская художественная рама. Изображения лиц и рук царя и царевича не повредились. Следствие оценило ущерб, причиненный полотну, в 30 миллионов рублей.

Евгения Маркова