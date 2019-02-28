Экономил на трамвае, пил дешевый чай: Репин, которого вы не знаете

В середине марта в Новой Третьяковке открывается масштабная ретроспектива Ильи Репина (электронные билеты уже в продаже, запасайтесь, чтобы не стоять в очередях). Веганство, закаливание, экономия – рассказываем про привычки (и причуды) художника.

﻿Копейка рубль бережет

Приезжать в Петербург из "Пенат" в Куоккале Репин предпочитал по утрам. Утром билет в петербургском трамвае стоил пятачок, а днем – гривенник. Так же относился он ко всему: любил хороший дорогой китайский чай, но заваривал его только по особым случаям и при гостях, а каждый день пил дешевый. Несмотря на востребованность и соответствующий доход, лишних трат себе не позволял.

Цвет настроения – янтарный

Писатель Корней Чуковский, знавший Репина и посвятивший ему книгу воспоминаний, однажды зимой прогуливался по его усадьбе. Одна из собак художника "украсила" белоснежную дорожку желтой лужицей. Писатель попытался сапогом уничтожить неприятное пятно, однако Репин возмутился: "Я три дня хожу сюда любоваться этим чудным янтарным тоном... А вы...".

﻿А впрочем, для здоровия полезны холода

В конце 1870-х, когда Репину было немного за 30, знакомый студент-медик посоветовал ему спать при открытых окнах – и зимой тоже. Репин очень серьезно отнесся к этой идее, и его дети десятилетия спустя с ужасом вспоминали, как отец заставлял всю семью ночевать вместе на морозе в длинных мешках из заячьего меха. И хотя по ночам у него покрывались инеем усы и снег сыпал прямо на лицо, художник всю жизнь избегал "ядовитого воздуха удушливой спальни". Кстати, прожил Репин 86 лет.

Мясу – нет?

Если Лев Толстой, с которым Репин дружил два десятилетия (и часто писал портреты), был убежденным вегетарианцем, то Илья Ефимович перестал есть мясо под влиянием своей второй жены – писательницы Натальи Нордман. Другими словами, от продуктов животного происхождения он отказался "за компанию", но всех агитировал последовать его примеру. Например, создатель "Лягушки-путешественницы" Всеволод Гаршин тоже отказался от мяса по совету Репина, но продержался всего три дня: "Очень пучит горох". ﻿Как-то Иван Бунин приехал к Репину позировать для портрета и услышал: "Вот тут я буду вас писать по утрам, а потом будем завтракать как Господь Бог велел: травкой, дорогой мой, травкой! Вы увидите, как это очищает и тело и душу, и даже ваш проклятый табак скоро бросите". Бунин очищать душу и тело не захотел и на следующий день вернулся в Петербург. А другие гости "Пенатов" вспоминали завтраки "из редиски, моркови, яблока и стакана любимого чая".



Илья Репин Из письма И.И. Перперу, 1910 год Выброшены яйца (вреднейшая пища), устранены сыры, мясо уже и прежде оставлено. Салаты! Какая прелесть! Какая жизнь (с оливковым маслом!). Бульон из сена, из кореньев, из трав – вот элексир жизни. Фрукты, красное вино, сушеные плоды, маслины, чернослив… орехи – энергия. Можно ли перечислить всю роскошь растительного стола? Но бульоны из трав – какое-то веселье.

Шерше ля фам

На восьмом десятке Репин взялся учить французский, уже почти забытый с юных студенческих лет. Оказалось, виной тому соседка-француженка, к которой седобородый художник испытывал романтические чувства. Влюбчив был.

С "камнем" на шее

Репин оставил после себя сотни полотен. Когда от старческой слабости стало сложно держать в руках палитру, он повесил ее на ремни на шею, как камень. Чуковский вспоминал, что с этим "камнем" он не расставался ни днем, ни ночью.

Выставка пройдет с 16 марта по 18 августа в Новой Третьяковке

Крымский Вал, 10

Взрослый билет – 600 рублей, льготный – 300 рублей, дети до 18 лет – бесплатно