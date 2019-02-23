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10:19

Обвиняемого в краже картины Куинджи направили на экспертизу к психиатрам

происшествия

10:19

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Следствие направило на психолого-психиатрическую экспертизу Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, передает ТАСС.

Как пояснил источник в правоохранительных органах, специалисты должны будут оценить его действия в момент совершения преступления.

Чуприкову предъявили обвинение по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой". Следствие полагает, что у него были сообщники, которые пока не установлены.

Защита просит смягчить ему обвинение, настаивая на том, что соучастников не было. Сам обвиняемый раскаялся в содеянном. По словам мужчины, он хотел привлечь к себе внимание, а также заявил, что кража картины была его собственным решением. Выяснилось также, что Чуприков является инвалидом второй группы.

Картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" похитили с выставки художника в Третьяковской галерее 27 января. Мужчина снял ее со стены и спокойно удалился на глазах у посетителей.

Чуприкова задержали по горячим следам и арестовали на два месяца. Картину нашли на стройке в Одинцовском районе, на следующий день после ареста Чуприкова ее передали музею. Директору Третьяковки Зельфире Трегуловой объявили выговор.

происшествия

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